Massentourismus - darf Schauen etwas kosten?

Wer künftig Schönes sehen will, muss (offenbar) zahlen: Im idyllischen Städtchen Dürnstein mit dem weltweit bekannten blauen Kirchturm mitten im Weltkulturerbe Wachau leben 900 Menschen - tagtäglich „empfangen“ sie an die 1000 Gäste. Fluch oder Segen? Die Bewohner jedenfalls sind, wie berichtet, am Limit. „Wir leben vom Tourismus, aber es wird zu viel“, sagt eine Verkäuferin. Der jetzt für Schlagzeilen sorgende Vorstoß, künftig Eintritt für das Natur- und Kulturjuwel (die gesamte Wachau) zu verlangen, kommt der Frau daher ganz recht. „Wir werden sonst überrannt.“