Besucher auf neuen Wegen durch die Wachau

Die Sonne scheint und die Mandelbäume stehen in der Vollblüte. Beide Faktoren sind untrügliche Anzeichen dafür, dass in der Wachau wieder die Marillenblüte naht. Spätestens dann strömen auch Zigtausende Besucher in den Tourismushotspot. Damit vor allem das malerische Dürnstein in den Besuchermassen nicht untergeht, gibt es neue Pläne zum Lenken der Gästeströme.