„Nazis raus“: Ausschreitungen nach Messerattacke

Die Messerattacke in Mannheim mit einem Todesopfer und fünf Verletzten hat zu ersten politischen Auseinandersetzungen auf der Straße geführt. Während die Jugendorganisation der AfD am Sonntag auf dem Marktplatz zu einer Kundgebung aufgerufen hatte, hielten Gegendemonstranten eine Mahnwache ab, an der auch eine Gruppe von Antifa-Aktivisten beteiligt war. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei.