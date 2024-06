Polizist stirbt nach Messerattacke von Mannheim

Das Video des Angriffs schockte in den vergangenen Tagen und Stunden ganz Deutschland. Darauf war zu sehen, wie der Mannheimer Messerstecher den nun verstorbenen Polizisten mehrmals von hinten in den Kopf stach. Besonders tragisch: Der Beamte war im ausgebrochenen Chaos damit beschäftigt, den falschen Mann am Boden zu fixieren.