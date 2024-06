Plötzlich verboten: Das muss jetzt aufhören!

Bei Winnetou & Karl May schwappte der Ärger über

Für besonderen Unmut verärgerter Bürger sorgte im August 2022 ein absurder Kampf gegen Winnetou. Buchverlag und ARD waren auf Kriegspfad gegen den legendären Apachen-Häuptling. Die Empörung über die gezielte Hetze gegen Autor Karl May war enorm. „Diese Wokies können mich mal. Karl May ist Teil unserer Kultur, unserer Kindheit, unseres Lebens“, machte Star-Schauspielerin Anja Kruse ihrem Ärger über die geplante Einstellung der Winnetou-Abenteuer mit Pierre Brice und Lex Barker am TV-Bildschirm Luft.