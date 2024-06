Wiener Stadtrat richtet Drexler „Bubenträume“ aus

„Bubenträume“ – die lässt sich der schwarze steirische Landeshauptmann Christopher Drexler von einem roten Wiener Stadtpolitiker nicht unterstellen. Was ist passiert? Der Wiener Sport-Stadtrat Peter Hacker war in der ZiB 1 am Freitag gefragt worden, was er vom Wunsch Drexlers halte, das neue österreichische Nationalstadion in die Steiermark zu holen. Er tat das ab: „Im Augenblick träumt jeder, dass das Nationalstadion in seinem Bundesland vor seiner Türe steht.“ Und setzte untergriffig nach: „Im Augenblick sind wir noch in der Dimension Bubenträume.“