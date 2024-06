Anpfiff zu einem recht ungewöhnlichen Gottesdienst

Am kommenden Sonntag, 9. Juni, werden die Glocken zum Gottesdienst läuten. Doch die Stadtpfarrkirche bleibt leer. Denn die Kirchgänger pilgern ins Hartberger Fußballstadion, wo um 10 Uhr zum Fußballgottesdienst am grünen Rasen angepfiffen wird. Am Mittelfeld steht ein Tor, daneben der Altar, flankiert von Profifußballern, Hobbykickern, Fußballfunktionären und Cheerleadern. Es wird getanzt, gesungen und auf den Tribünenplätzen gebetet. Eine Rockband umrahmt den Kirchenevent mit Fußballhymnen wie „Steht auf“ oder „You‘ll Never Walk Alone“.