„Damit wäre unsere Landschaft endgültig zerstört!“

„Umweltfreundlichkeit und Fracking – das gibt’s nicht!“

Hier haken die Grünen sofort ein: Dem Hollabrunner Abgeordneten Georg Ecker lässt dieses Argument zu schärferen Tönen greifen: „Fracking als umweltfreundlich zu bezeichnen, geht bei keinem Verfahren“, spielt er auf die Leobener Methode (siehe Grafik unterhalb) an: „Diese wendet nur in einem Schritt eine andere Lösung an, sonst sehe ich keinen Vorteil.“