Sangesbrüder feiern heuer 40-jähriges Jubiläum

„Unser Chor ist vom Kulturleben in Bleiburg nicht mehr wegzudenken“, sagt der Obmann des MGV Petzen/Loibach, Klaus Fantoni. Sangesfreudige Männer aus Loibach, unter ihnen viele Jäger, gründeten den Chor. „Das liegt 40 Jahre zurück“, so Fantoni. Lange Zeit wurde in Loibach geprobt.