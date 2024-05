Was ist los mit den Deutschen?

Auf Sylt skandieren von Korn und Jever-Pils besoffene junge Deutsche ausländerfeindliche Gesänge. In Hamburg grölen von ihren islamistischen Emotionen offenbar ebenso besoffene Migranten ihre Forderung nach Errichtung des Kalifats hinaus. Im EU-Wahlkampf werden Kandidaten brutal tätlich angegriffen. Sowohl Politiker von der linken Seite, vorzugsweise Grüne, als auch rechts jene der AfD können sich ihres Lebens nicht mehr sicher sein. Und das offizielle Deutschland ergeht sich nur in hilflosem Gejammer. Was ist los mit Deutschland? Kommen Zustände wie in der Weimarer Republik auf die Bundesrepublik zu?