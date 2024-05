17-Jährige in Wien zur Prostitution gezwungen

Opfer in Wien anschaffen geschickt

In Wien angekommen, entpuppte sich das aber als dreiste Lüge. „Er hat die Zwangssituation des Mädchens ausgenutzt und sie gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Die Gewinne hat er sich behalten“, so die Anklägerin. Ab Dezember 2023 musste die 17-Jährige ihren Körper gegen Geld anbieten, sonst wurde der junge Bulgare gewalttätig.