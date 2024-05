Neuer Befehlshaber über Österreichs Luftraum

Brigadier Roman Hofer übernimmt einen ihm vertrauten Verband. Er begann dort im Jahr 2000 als junger Offizier und arbeitete in der Einsatzzentrale in St. Johann in Pongau. Nach erfolgreichem Abschluss des 18. Generalstabslehrgangs (2007-2010) folgten Verwendungen im Streitkräfteführungskommando in Salzburg (2010-2012), im NATO-Hauptquartier in Brüssel (2012-2017) und im Bundesministerium für Landesverteidigung (2018-2020 und 2022-2024). Zudem absolvierte er von 2021 bis 2022 das „Master of Strategic Studies“-Programm des „Air War College“ in Montgomery, Alabama, USA. Bereits 2020 bis 2021 war er als Kommandant des Radarbataillons wieder in der Luftraumüberwachung tätig.