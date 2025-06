Religionslehrer sind in Oberösterreich Mangelware

Großes Thema Sicherheit

In Sachen Sicherheit gibt es nun, wie berichtet, für Pädagogen und Schulleiter eine verpflichtende jährliche Sicherheitsübung in Absprache mit der Polizei. Schüler sollen daran nur in Ausnahmefällen teilnehmen. Auch eine erhöhte Polizeipräsenz zum Schulschluss soll nur in vereinzelten Fällen stattfinden. Hier sollen Beamte in Zivil ein wachsames Auge auf die Sicherheitslage haben.