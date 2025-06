Betagter Messerdroher löste Cobra-Einsatz aus

Mehrere Polizeistreifen wurden zu einer Auseinandersetzung in Alkoven gerufen. Grund: Zwei Männer im Alter von 70 und 17 Jahren waren in Streit geraten und dabei holte der Ältere ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und richtete es gegen den Teenager. Daraufhin flüchtete der 17-Jährige in seinen Pkw und fuhr davon.