Millionenpleite: Pflege-Ausstatter muss aufgeben

Das auf Alten- und Krankenhauseinrichtungen spezialisierte, international tätige Unternehmen Georg Krämer GmbH & Co KG mit Sitz in Pasching ist insolvent. Rund 1,95 Millionen Euro an Verbindlichkeiten, 15 Dienstnehmer und zahlreiche Gläubiger sind betroffen. Eine Sanierung ist laut Creditreform nicht geplant.