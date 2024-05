Regierung schnürt weiteres Pflege-Paket

Erfreut zeigten sich die Hilfsorganisationen. „Ob der Dringlichkeit begrüßen wir, dass es der jetzigen Bundesregierung gelungen ist, noch in dieser Legislaturperiode weitere Schritte zur Verbesserung der Pflege und Betreuung in Österreich zu setzen“, sagte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler in einer Aussendung. Man habe „an einigen Stellschrauben gedreht“, dies sei anzuerkennen. Gleichzeitig betonte sie, dass auch mit den in den vergangenen Jahren bereits gesetzten Maßnahmen der Pflegereformen noch immer viel an politischem Handlungsauftrag bestehe: „Die Pflege bleibt ein Stückwerk“, aktuell würden beispielsweise Jahr für Jahr 3.000 Fachkräfte fehlen.