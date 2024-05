Neustart in Marienkron

Zur Auswahl stehen verschiedene Pakete, die vom Fasten, über Wellness, Detox, Bewegung oder einer „richtigen“ Kur reichen. Die Qual der Wahl? Ich habe mich schnell entschieden und denke an Entgiftung & Entschlacken. „Die Kraft der Gesundheit liegt im Darm. Auch Stressreduktion beginnt genau dort“, lese ich in der Beschreibung – das passt für mich, auch für die wenigen Tage, die ich als Ich-Zeit ohne Familie, Job, Gartenarbeit und Alltagsstress „erübrigen“ kann. Die will ich voll ausnützen und bereite mich also vor, indem ich bei meinem Hausarzt einen Laborbefund machen lasse, der für das Fasten notwendig ist.