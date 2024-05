Russland-Affäre: Razzia in Büros im EU-Parlament

„Vilimsky und Co. stramm an Putins Seite“

„Rechtsextreme Parteien helfen Putin dabei Desinformation zu verbreiten und die Demokratie in ganz Europa zu schwächen“, fügte EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling in einer Aussendung hinzu. Der Listenzweite und Co-Chef der Europäischen Grünen, Thomas Waitz, attackierte in diesem Zusammenhang direkt die Freiheitlichen: „Auch die FPÖ ist vorne mit dabei, wenn es darum geht, Russland zu verteidigen: Vilimsky und Co. stehen selbst nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine stramm an Putins Seite und bringen immer wieder pro-russische Anträge ein, um Russland reinzuwaschen.“