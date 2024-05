Corona-Impfpflicht für deutsche Soldaten fällt

Bundesverwaltungsgericht mit Impfpflicht befasst

An diesem Mittwoch verhandelt zugleich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr. Der Antragsteller, ein Soldat, hatte sich bereits gegen die Aufnahme der Covid-19-Impfung in das Basisimpfschema der Bundeswehr gewandt und hält ihre Beibehaltung unter den gegenwärtigen Bedingungen für rechtswidrig.