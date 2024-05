Die Neue Galerie zeigt ihre spannendsten Stücke

Dass diese Sammlung so einzigartig ist – „Kein anderes Landesmuseum ist so international aufgestellt“ (Holler-Schuster) – verdankt sie mehreren Umständen. Die Trigon-Ausstellungen haben vieles dazu beigetragen, aber auch Sammler wie Helmut Suschnigg, Heinz Ploner und Julie von Benedek. Auf etwa 70.000 Exponate bringt man es mittlerweile, zu sehen ist davon meist nicht einmal ein Prozent. Auch in die Highlight-Show haben es nur etwa 350 Kunstwerke geschafft. Doch die können sich allesamt sehen lassen. Besonders, wenn sie so viel zu erzählen haben, wie in „Show!“.