Schau mit alten und neuen Highlights der Sammlung

Es war ein „intensiver Wunsch des Publikums“, sagt Kurator Günter Holler-Schuster, die Highlights der Sammlung der Neuen Galerie in Graz wieder einmal in einer Ausstellung zu sehen. Diesem Wunsch kommt man mit der Schau namens „Show!“ nun nach. Und diese hat es in sich. Denn neben den Klassikern des Hauses – von Schiele, Klimt, Waldmüller und Boeckl bis hin zu Bresslern-Roth, Brus oder Hollegha –, die sich schon lange in der Sammlung befinden, sind in den vergangenen Jahren viele spannende Werke dazugekommen: Die Schenkungen von Helmut Suschnigg und Regina Ploner etwa beinhalteten ikonische Werke von Andy Warhol und Roy Liechtenstein bis hin zu Alex Katz und Yves Klein. Zudem überließen auch Künstler wie Maria Lassnig dem Haus im Zuge von Personalen wichtige Arbeiten.