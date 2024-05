Abenteuer erleben bei den „Krone“ Adventure Days

Längst legendär ist der Dirtrun bei den „Krone Erzberg Adventure Days“. Bis zu 60 in die einzigartige Natur integrierte Hindernisse warten, unter anderem Schlammteiche, die größten Schwerlastkraftwägen oder aufgelassene Stollensysteme. Drei Streckenlängen gibt es : 8 Kilometer am 13. Juli & 16 & 24 Kilometer am 14. Juli. Neu ist die „Weekend Warrior Challenge“: Dabei gilt es drei Läufe an einem Wochenende zu absolvieren! Weiters gibt es den extremsten Sprint der Welt (13. Juli) und den Lauf- und Nordic-Walking-Bewerb (20. Juli).