Arnold Schwarzeneggers Vater im Visier

Österreichischer Polizist in Moskau hingerichtet

Besonders aufsehenerregend ist auch der Lebenslauf des seit 1938 bei der Polizei in Wien eingesetzten Johann Scheiflinger. 1941 kam er mit einem Schutzpolizeiregiment nach Stryj in Galizien (Westukraine). Als sich die deutschen Truppen im Juli 1944 zurückzogen, schloss er sich der Wehrmacht an und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 1947 kehrte er wieder nach Österreich zurück und arbeitete in Kärnten erneut als Gendarm. Wenig später wurde er jedoch verhaftet – es lag der Verdacht nahe, dass er an Kriegsverbrechen beteiligt war. Infolge wurde er an die sowjetische Besatzungsmacht ausgeliefert, die ein Verfahren gegen ihn und weitere ehemalige Schutzpolizisten aus Stryj einleitete. In der Anklage wurde ihm vorgeworfen, er hätte sich im Zuge der Aktion, das Gebiet „judenfrei“ zu machen, an Tötungen beteiligt. Bei Massenerschießungen war er Teil des Absperrpostens, der den Tatort abriegelte und die Flüchtenden erschoss. Das sowjetische Militärtribunal in Baden bei Wien verurteilte Scheiflinger zum Tode. Er war der einzige Schutzpolizist, der in Moskau wegen der Verbrechen in Stryj hingerichtet wurde.