„Wir haben noch viel aus der Geschichte zu lernen“

Mittlerweile schreiben Sie die Geschichtsbücher selbst, wie kam es dazu?

Es war eine Verkettung glücklicher Zufälle. Als ich aus Russland zurückkam, habe ich Professor Karner an der Uni Graz kennengelernt, der ganz frisch Einblick in die Moskauer Archive bekommen hatte. Und weil ich Russisch sprach und daher die Lager- und Personalakten lesen konnte, begann ich mitzuarbeiten und Geschichte zu studieren. Als 1994 das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung gegründet wurde, war ich von Anfang an dabei und habe zuerst zu österreichischen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion und später zu amerikanischen Kriegsgefangenen in der damaligen „Ostmark“ geforscht. Damit ist das Interesse am Zweiten Weltkrieg und an totalitären Systemen gestiegen.