Die Wissenschafterin des Jahres kommt aus Graz

Was lehrt uns die Geschichte heute?

Zukunft braucht Herkunft. Ich glaube, es ist wichtig, die Vergangenheit zu verstehen. Zeitgeschichte ist spannend, weil es zurückliegt, aber nicht so weit, dass es niemanden mehr betrifft. Zum Beispiel die Besatzungskinder: Sie wurden in der Besatzungszeit geboren, die Folgen sind aber bis heute absolut spürbar. Das wird auch an die nächste und übernächste Generation weitergegeben. Ein Krieg hört nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Die Folgen gehen über mehrere Generationen weiter. Sie sind eingebrannt in die Biografien und in die Landschaften. Auch das Lager Liebenau ist dafür ein Beispiel, das im Zusammenhang mit dem Murkraftwerk wieder ein gesellschaftspolitisches Thema wurde. Oder der Schloßbergstollen, über den wir gerade eine Studie für das Schloßbergmuseum machen. Er wurde von Zwangsarbeitern als Luftschutzeinrichtung gegraben. Jetzt ist er vor allem eine Freizeitattraktion, aber dass der Berg ausgehöhlt ist wie ein Emmentaler Käse - das wissen eigentlich wenige.