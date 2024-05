Fall Schilling: Droht die grüne „Wählerwatschn“?

Privates vs. Öffentliches: Ein Wahlkampf um Charakterfragen

Weshalb die Medien so ausführlich über das private Umfeld von der EU-Spitzenkandidatin so ausführlich berichten, ist ein strittiges Thema. Nach der Veröffentlichung des „Standards“ einer Recherche im privaten Umfeld Lena Schillings, wobei Lena Schilling Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet haben soll, gehen die Grünen in die Offensive und äußern sich zu der Causa öffentlich. Die Geschichte wurde so zu einem bestimmenden Thema des EU-Wahlkampfes.