Salzburger Privatbank vermeldet bestes Ergebnis

Das Salzburger Bankhaus Spängler vermeldet für 2023 das beste Ergebnis aller Zeiten – und das sind bei der Privatbank immerhin 196 Jahre. Ein Betriebsergebnis von 25,6 Millionen Euro bedeute ein Plus von 125 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, teilte die nach eigenen Angaben älteste Privatbank Österreichs am Montag in einer Aussendung mit. Auch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Höhe von 20,3 Mio. Euro (plus 62 Prozent) sei ein neuer Höchststand.