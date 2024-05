Trotz viel Regens sind Standler zufrieden mit Dult

Wir kommen gerne wieder, wenn es möglich ist, “, zieht Marco Beinhorn Dult-Bilanz. Der Deutsche aus Kassel war mit seinem Musik-Express „Starlight“ das erste Mal beim großen Volksfest auf dem Messegelände vertreten. Erstmals hat er seinen Blickfang in Salzburg in einer Halle aufgebaut und sagt: „Ich habe die Halle lieben gelernt.“ Die Lichteffekte würden den ganzen Tag besser zur Geltung kommen, ist er überzeugt. „Mit dem, was bei uns gelaufen ist, sind wir wirklich zufrieden“, berichtet Beinhorn.