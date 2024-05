Tränen für verstorbenen Vater bei Charles Leclerc

Leclerc kündigte eine lange Partynacht in der Diskothek Jimmy‘z an. In der Loge von Fürst Albert II. schwenkte er die monegassische Flagge und wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Piastri freute sich über den zweiten Platz beim Klassiker am Mittelmeer. „Podium in Monaco, was kann es Besseres geben?“, sagte der 23-jährige Australier zufrieden. Verstappen – am Ende nur Sechster - hatte sich hingegen zuvor am Boxenfunk beschwert. „Das ist wirklich langweilig, ich hätte meinen Kopfpolster mitbringen sollen“, ärgerte sich der Red-Bull-Weltmeister. Auch nach Toto Wolffs Geschmack hätte das Rennen ruhig mehr Tempo vertragen. „Ich habe mir zwischendurch ein Joghurt und einen Espresso geholt – das habe ich zuvor noch nie gemacht“, gestand der Mercedes-Teamchef.