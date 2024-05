Verstappen: „Hätte Kopfpolster mitbringen sollen!“

„Wir erwarten keine Wunder“ – was Max Verstappen vor dem Grand Prix von Monaco befürchtet hatte, ist eingetreten: Von Startplatz 6 aus gestartet hat es für den Formel-1-Weltmeister beim Klassiker am Mittelmeer keine Verbesserung gegeben! Am Ende musste sich Verstappen mit Endrang 6 zufriedengeben, mit dem Kampf um den Sieg hatte er nie zu tun. „Das ist wirklich langweilig, ich hätte meinen Kopfpolster mitbringen sollen“, ärgerte er sich am Boxenfunk …