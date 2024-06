Fendrich als Glücksbringer via Stadion-Wall

„Liebes Nationalteam“, raunte der Austropop-Doyen via Arena-Anlage in die Düsseldorfer Weite: „Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch ganz fest die Daumen drücke.“ Stark hallend war dann zu vernehmen, dass die Fans „so laut sein werden“, dass sie das Team zum Sieg peitschen werden. Tatsächlich war die Stimmung schon lange vor dem Anpfiff in der Rhein-Stadt großartig.