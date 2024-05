Hamster, Fledermäuse: Tierisches Wiener Wohnen

Dass sich Feldhamster inzwischen auf der Roten Liste der streng geschützten Arten finden, hat einen einfachen Grund: Ihre Lebensumgebung sind offene Graslandschaften, und davon gibt es – Stichwort Bodenversiegelung – immer weniger. Die Ausnahme von der Regel findet sich ausgerechnet in Wien: Schätzungen gehen von rund 3000 Feldhamstern in der Stadt aus. Viele davon leben in Gemeindebauten, vor allem im George-Washington-Hof in der Triester Straße.