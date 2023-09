Supermärkte müssen bald Lebensmittelpreise melden

Der Gesetzesentwurf soll in den nächsten Wochen vorliegen. Grundsätzlich sei das Vorhaben mit dem grünen Koalitionspartner abgesprochen, Details müsse man aber noch klären, so Kocher am Freitag in Wien vor Journalisten. Bis Ende des Jahres soll das geplante Gesetz dann ins Parlament kommen.