Teure Bildungskarenz: Heftiger Streit um Reformen

512 Millionen Euro kostet die Bildungskarenz den Staat. Also den Steuerzahler. Das war im Jahr 2023. Die Summen sind in den letzten Jahren explodiert. Die Nachfrage ist enorm, nahezu alles wird gewährt. Da müsste man schon als Informatiker einen Tauchkurs auf den Seychellen oder eine Yogaausbildung in Indien beantragen, um abgelehnt zu werden, sagt Carmen Treml süffisant. Die Ökonomin war beteiligt an einer entsprechenden Studie der Agenda Austria, die die Fehlentwicklungen aufzeigt – die „Krone“ berichtete. Und sie fordert Reformen des überteuerten, und nicht effizienten Modells. Es gab schon Reformen, die jedoch dienten laut Agenda nur dazu, dass der Zugang erleichtert wurde.