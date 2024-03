Bildungskarenz soll Elternkarenz nicht verlängern

In der Debatte um die Bildungskarenz hat sich jetzt auch AMS-Vorständin Petra Draxl zu Wort gemeldet. „Es gibt zwei, drei Kritikpunkte, bei denen wir auch als AMS der Meinung sind, dass man die verändern sollte.“ So sei etwa ein Drittel der Bezieherinnen zuvor in Elternkarenz gewesen.