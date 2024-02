In Seefeld sollen nun brandneue Songs entstehen

Ende November 2023 traf die „Krone“ den Künstler aus Niederösterreich – bekannt von der TV-Show „The Voice of Germany – vor seinem ausverkauften Konzert in der Music Hall in Innsbruck. Dabei betonte er, dass er mittlerweile viele Freunde in Tirol hat. Der Auslöser dieser besonderen Beziehung war sein Management. „Es hat seinen Sitz in Seefeld und begleitet mich seit Anfang meiner Karriere“, sagte er.