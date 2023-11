Tourstopp in Innsbruck, neues Album mit dabei

Der Countdown läuft. Am 25. November 2023 ist er endlich in der Music Hall in Innsbruck live zu sehen und zu hören - die Rede ist vom österreichischen Sänger Alexander Eder mit seiner unverkennbaren Stimme! Eines steht jetzt schon fest: Die Tirolerinnen und Tiroler freuen sich auf den sympathischen Senkrechtstarter, die „Kronen Zeitung“ präsentiert dieses Konzert.