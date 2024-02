Fünf Songs an fünf Tagen in Seefeld komponiert

Songs entstehen auf unterschiedliche Weise

Diese Besichtigung ist allerdings nur das i-Tüpfelchen seines Besuches in Tirol. „Wir sind seit Montag hier, um an neuen Songs zu arbeiten“, verrät Husak. Seine Zelte hat das Quartett in einem eigens gemieteten Haus aufgeschlagen, dort wird teils bis in die Nacht hinein gearbeitet - mit Erfolg! „Wir wollten mal wieder eine rockige Nummer machen, haben Gitarren eingespielt und Melodien sowie Texte geschrieben“, erzählt Schneider, der gemeinsam mit Kalmbacher unter anderem bereits mit Max Giesinger, Mark Forster, Wincent Weiss und Sarah Connor gearbeitet hat. Es geht aber auch anders, wie Eder verrät: „Ich hatte eine bestimmte Zeile im Kopf, die der Titel des Songs sein wird. Darauf aufbauend entstand dann der gesamte Rest.“