Was, wenn es „Ätsch, wir helfen euch nicht“ heißt?

1) Leben wir in Frieden? Nein. Jene von uns, die Kriegserinnerungen haben, sind eine immer kleiner werdende Gruppe. Das Ende des Zweiten Weltkriegs ist 79 Jahre her. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, nur zwei Flugstunden von Österreich entfernt, hat aber gezeigt, dass Frieden in EU-ropa keine gottgegebene Sache ist. Die ebenfalls neutralen Staaten Finnland und Schweden wurden daraufhin NATO-Mitglieder.