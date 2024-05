Wiederkehr in Brief an Leser: „Das geht nicht!“

Im Rahmen unserer großen Integrations-Serie schreibt der politisch zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) den „Krone“-Lesern einen Brief. Darin beschreibt er, was Integration ür ihn bedeutet, welche Maßnahmen er für ein gutes Miteinander ergreifen will und was aus seiner Sicht gar nicht geht. Indes haben sich auch die „Krone“-Leser Gedanken über das Integrationsthema gemacht und haben klare Forderungen an die Politik. Das und weitere spannend Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.