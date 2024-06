Die besten Fanzonen in der Stadt

Der Anpfiff zur lang ersehnten Fußball-Europameisterschaft steht kurz bevor. Von 14. Juni bis 14. Juli 2024 geht sie endlich über die Bühne. Spätestens am 17. Juni, um 21.00 Uhr, wird auch ganz Österreich das Fußballfieber packen, wenn die österreichische Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gegen Frankreich bestreitet. Die „Krone“ weiß, wo die Fußball-Fans diesmal voll auf ihre Kosten kommt. Plus: Fußball schauen am Arbeitsplatz: Was erlaubt ist und was nicht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und aif krone.at/wien.