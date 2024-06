Luxus-Leben mit Rolex-Plagiaten finanziert

Sie wollten im Luxus leben, allerdings fehlte ihnen dazu das nötige Kleingeld. Also boten drei Studenten auf einer Verkaufsplattform in Graz und Wien gefälschte Rolex-Uhren an – „made in China“. Für einen Laien war der Unterschied unmöglich festzustellen. Bis das Trio nach einer Anzeige in Wien an einen verdeckten Ermittler geriet. Da klickten die Handschellen.