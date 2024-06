175.000 Drogenkriminelle in Maryland begnadigt

Freizeitkonsum in 24 der 50 Bundesstaaten erlaubt

Wie in Deutschland befindet sich auch die Drogenpolitik in den USA im Umbruch. Zwar sind Marihuana-Konsum und -Besitz nach Bundesrecht weiter verboten. Jedoch haben inzwischen 24 der 50 Bundesstaaten den Freizeitkonsum auf Landesebene legalisiert. Auch der Bundesstaat Massachusetts hat eine Massenamnestie ausgesprochen. Präsident Joe Biden erließ seinerseits in den vergangenen Jahren Begnadigungen auf Bundesebene bei Drogendelikten.