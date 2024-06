Gläubiger wollen Geld: Ukraine droht Staatspleite

Der Ukraine droht in wenigen Wochen die Zahlungsunfähigkeit. Bei den Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihekäufern habe man sich nicht auf eine Umstrukturierung internationaler Schulden in Höhe von rund 20 Milliarden Dollar (rund 18,72 Mrd. Euro) einigen können, wie es am Montag hieß. Die Zeit drängt: Am 1. August läuft ein zweijähriger Zahlungsstopp aus.