Benedict Cumberbatch in monströser Thrillerserie

Innerhalb des Marvel-Universums eine der psychologisch komplexeren Figuren, und genau dort liegt auch Cumberbatchs Stärke. Und die will er auch in seiner neuen sechsteiligen Netflix-Miniserie ausspielen. In „Eric“ von Abi Morgan spielt er in den 80er-Jahren in New York den sozial schwer verträglichen Vincent, der zwar als Puppenspieler im Kinderfernsehen arbeitet, aber zu seinem eigenen Sohn Edgar nur schwer einen Zugang findet.