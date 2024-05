„Game of Thrones“-Vibes in Mittelalter-Krimi

Sean Bean, den die „Game of Thrones“-Fans als Ned Stark von Winterfell kennen, schlüpft hier in die Rolle des skrupellosen Thomas Cromwell und beweist, dass ihm prächtige Gewänder immer noch gut stehen und er auch als Bösewicht eine gute Figur macht. Überzeugend sind auch Arthur Hughes als Hauptfigur Shardlake und Anthony Boyle („Masters of the Air“) als kesser Mädchenschwarm Jake – auch er hatte übrigens eine kleinere Rolle in „Game of Thrones“.