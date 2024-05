„The Big Cigar“: Ohne weißen Mann geht nichts

Dass es die sechsteilige AppleTV+-Serie mit der Wahrheit nur mehr oder weniger genau nimmt, stört nicht weiter – für Adaptionen aus dem echten Leben darf man schon mal nachhelfen, damit die Zuschauer auch dran bleiben. Dass sich die Serie allerdings nicht so ganz entscheiden kann, wer jetzt im Mittelpunkt steht, Newton, gespielt von André Holland oder Schneider, von Alessandro Nivola verkörpert, wird wohl ein paar Fragen aufwerfen – schließlich handelt es sich um ein wichtiges Stück afroamerikanischer Geschichte. Aber anscheinend geht es nicht anders, wie in einer späteren Szene klar wird. Schneider plant eine Filmbiografie über Newton, will aber selber nicht darin vorkommen, worauf Comedy-Legende Richard Pryor (gespielt von Inny Clemons) meint: „Ich bin schon lange genug im Hollywood um zu wissen, dass so ein Film nicht gemacht wird, solange keine weiße Person darin ist.“