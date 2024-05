Feuerwehrtaucher stellen sich extremen Situationen

Mit dem Lift zum Hubschrauber

„Drei Einsatztaucher sind immer in Bereitschaft – 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Bei einer Alarmierung geht es mit Hubschrauber oder Tauchfahrzeug zu Einsatzorten in ganz Kärnten“, erzählt Germ weiter. „Wir haben sogar eine Kooperation mit dem UKH Klagenfurt. Die Taucher können bei Alarmierung in voller Montur mit dem Lift aufs Dach fahren und dort in den Polizeihubschrauber steigen.“ Zusätzliche Ausrüstung wird mit dem Einsatzfahrzeug „TAUCH“ über den Straßenweg nachgebracht.