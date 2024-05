Mehr Kontrollen der Schulgebäude nötig?

Der Einsturz einer Decke in einem Klassenzimmer führte diese Woche in Bruck an der Mur zu einer vorübergehenden Schulschließung. Die Suche nach der Ursache ist derzeit in vollem Gange. Es stellt sich die Frage, ob die Bausubstanzen der Schulgebäude allgemein engmaschiger kontrolliert werden sollten.