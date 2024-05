Putin-Freund Wolf bat Kurz um Hilfe bei Sanktionen

NEOS fordern Aufklärung

Für die NEOS legen die aktuellen Chats erneut nahe, dass Putins Netzwerke bis an die Spitze der türkis-blauen Regierung reichten. „Die ÖVP sollte also aufhören, in der Causa Russland Kindesweglegung zu betreiben, und sich lieber an der Aufklärung beteiligen“, so Yannick Shetty, NEOS-Fraktionsführer im U-Ausschuss. Er fordert einmal mehr einen „Pakt der Aufklärung“, in dem sich alle Parteien verpflichten sollten, nach der Nationalratswahl im Herbst einen Russland-Untersuchungsausschuss einzusetzen.